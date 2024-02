Angelina Mango, che sgarbo alle prove di Sanremo! Cosa è successo

Curioso retroscena su Angelina Mango. Nonostante sia una delle grandi favorite del Festival di Sanremo 2024 la giovane cantante avrebbe ricevuto uno sgarbo durante le prove della serata cover in onda su Rai1 venerdì 9 febbraio. A riportare l'indiscrezione Today, "finita l’esibizione i quattro musicisti chiedono di ripeterla, mentre Angelina Mango aspetta al centro del palco, acclamata dai giornalisti presenti in galleria. "No, si prova solo una volta", si sente dal palco, così tutto insieme guadagnano l’uscita e avanti i prossimi, i Santi Francesi con Skin, che riprovano. E provano due volte, dopo di loro, anche Rose Villain con Gianna Nannini, Sangiovanni con Aitana, Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Venerus".