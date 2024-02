Sabrina Ferilli, la battuta hot di Dargen D’Amico a Sanremo non sfugge ai social

Sanremo 2024, la battuta hot di Dargen D'Amico a Sabrina Ferilli

"Come mai c'è questo giro di tre persone per fare un nome?", ha chiesto Sabrina Ferilli alla terza serata di Sanremo 2024. Dargen D'Amico ha subito risposto con una battuta piccante: "Perché in tre è più divertente". Uno scambio che non è passato inosservato sui social, dove in breve tempo il video è diventato virale.