Sanremo 2024, la scaletta completa della quarta serata: duetti e ospiti

Primo blocco

20:45 INGRESSO AMADEUS, LA GARA DELLE COVER, CODICI

Ingresso dalle scale di Amadeus. Saluti… Amadeus annuncia che le cover dei 30 artisti in gara questa sera verranno votate: Dal pubblico da casa tramite il televoto per il 34%, dalle Radio per il 33% e dalla Sala Stampa per il rimanente 33% Per votare dal telefono fisso bisogna digitare l’894.001, e seguire le indicazioni dell’operatore, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Vi ricordo che si pagano solo i voti validi e che il servizio è riservato ai maggiorenni. Il regolamento completo lo trovate su sanremo.rai.it. Amadeus legge i codici con cui si esibiranno gli artisti in gara. CODICI DA 01 A 30 (Led + grafica). VIA AL TELEVOTO A seguire Amadeus si squinta in posizione lanci… introduce il primo artista in gara.

20:52 1° Cantante – SANGIOVANNI con Aitana

Ingresso di servizio degli artisti Medley "Farfalle/ Mariposas" (dur. 03’44’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti, si squinta e lancia...

20:58 SALUTO AL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO

Amadeus saluta il Principe Alberto di Monaco seduto nel Palchetto d’Onore… A seguire squintato lancia…

20:59 2° Cantante – ANNALISA con la Rappresentante di lista e il coro Artemia

Ingresso di servizio degli artisti "Sweet dreams" (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti, a seguire si squinta e lancia…

21:06 3° Cantante – ROSE VILLAIN con Gianna Nannini

Ingresso di servizio degli artisti Medley (dur. 04’15’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia...

21:12 UNITÀ CINOFILA FORZE DELL’ORDINE

Ingresso laterale da destra palco di quattro unità cinofile. A seguire battute di Amadeus con gli ospiti… Al termine congedo… si squinta e lancia…

21:16 4° Cantante – GAZZELLE con Fulminacci

Ingresso di servizio degli artisti "Notte prima degli esami" (dur. 04’15’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia pubblicità.

21:23 PUBBLICITÀ 1

Secondo blocco

21:29 5° Cantante – THE KOLORS con Umberto Tozzi

Al rientro Amadeus squintato lancia. Ingresso di servizio degli artisti. Medley "Ti amo/ Tu /Gloria" (dur. 03’44’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti, si squinta e lancia...

21:35 6° Cantante – ALFA con Roberto Vecchioni

Ingresso di servizio degli artisti "Sogna, ragazzo sogna" (dur. 04’30’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia…

21:42 DALL’ESTERNO DELL’ARISTON MOMENTO LORELLA CUCCARINI

Lorella sulle note del suo medley dall’esterno dell’Ariston con il corpo di ballo raggiunge prima il foyer e poi la platea accolta da Amadeus… Ballano insieme sotto al palco e a seguire Lorella raggiunge il palco dove continua il suo medley… A seguire ingresso dal centro di ospite. Ospite e Lorella ballano insieme, a seguire si unisce Amadeus per il gran finale…Medley "dur. 05’00’’). Al termine battute… A seguire lancio pubblicità...

21:51 PUBBLICITÀ 2

Terzo blocco

21:57 7° Cantante – BNKR44 con Pino D’Angiò

Ingresso di servizio degli artisti "Ma quale idea" (dur. 03’50’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti, si squinta…

22:03 8° Cantante – IRAMA con Riccardo Cocciante

Ingresso di servizio degli artisti "Quando finisce un amore" (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia...

22:09 DISCESA LORELLA CUCCARINI

Ingresso dalle scale di Lorella. Battute tra i due… A seguire si squintano…

22:12 9° Cantante – FIORELLA MANNOIA con Francesco Gabbani

Ingresso di servizio degli artisti "Che sia benedetta / Occidentali’s Karma" (dur. 04’15’’). Al termine Amadeus e Lorella consegnano i fiori, congedano gli artisti, si squintano e lanciano…

22:19 10° Cantante – SANTI FRANCESI con Skin

Ingresso di servizio degli artisti "Hallelujah" (dur. 03’44’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia la pubblicità...

22:25 PUBBLICITÀ 3