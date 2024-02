Il gesto della Mannoia a Gabbani a Sanremo: il dettaglio sul palco che non è sfuggito

Serata di duetti all’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo. Tra i tanti, tantissimi ospiti della serata (più di 170 tra cantanti, musicisti e ballerini) spicca il duo Fiorella Mannoia-Francesco Gabbani che ha acceso la serata con un medley dei due pezzi che si sono sfidati al Festival del 2017: “Occidentali’s Karma” (arrivato poi primo) e “Che sia benedetta” (piazzatosi al secondo posto). Una scelta curiosa rivelatasi vincente tanto da far ballare tutto il pubblico presente in platea e a casa.