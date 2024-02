Santi Francesi e la sorpresa di Matilda De Angelis a Sanremo: colpa di Amadeus

SANREMO - Nella quarta serata del Festival di Sanremo non mancano i siparietti. Al Al termine della cover 'Halleluja' eseguita dai Santi Francesi insieme a Skin, Amadeus ha chiesto ad Alessandro De Santis di salutare insieme a lui una co-conduttrice del Festival di Sanremo dell’edizione 2021. A quel punto Amadeus ha ironicamente interrogato il cantante: “Dovresti conoscerla”, ricevendo una risposta tranciante: “No”. ”Dovresti conoscere nome e cognome, si chiama Matilda De Angelis…”. A quel punto l'attrice bolognese si è alzata in piedi dalla prima fila e ha ringraziato il conduttore, il fidanzato Alessandro De Santis e il pubblico in platea.