Gigi D'Agostino torna a Sanremo dopo la malattia: cos'ha avuto e come sta

SANREMO - Gigi D’Agostino torna a esibirsi a bordo della Costa Smeralda attraccata di fronte a Sanremo. Il dj di fama internazionale era stato lontano dalle scene per oltre due anni a causa di una malattia che lo aveva colpito. Questa sera è tornato in pista con il suo consueto look, con gli occhiali da sole e il cappellino in testa. Nel dicembre del 2021 era uscito allo scoperto annunciando la propria malattia, un mese dopo aveva postato una foto con un deambulatore. Alla fine dell’anno solare era ritornato a mostrarsi - sorridente - davanti a un tramonto. Questa sera, il ritorno sulle scene: il preludio di un nuovo inizio?