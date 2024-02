Sanremo 2024 e il caso Geolier: arriva lo sfogo di Roberto Saviano

Sanremo 2024: Roberto Saviano difende Geolier

"Geolier è ascoltato da migliaia di persone in tutta Italia. Qual è il complotto? Migliaia di persone che votano un artista napoletano? Che ca***te… Napoli è una delle città più giovani in Italia in un paese che sta demograficamente morendo, molti giovani a Napoli usano il televoto che il pubblico più maturo non sa usare". E poi ancora: "Geolier porta il napoletano sul palco di Sanremo. La trap e l’hip hop napoletano hanno fatto scuola… Quindi? Qual è il problema? Geolier è nato in un quartiere difficile, so che si è allontanato da certi ambienti. L’aereo privato? Ok, una cafonata tipica degli artisti della trap e dell’hip hop… E allora? Qual è il problema?. Certamente bisognerà non farlo vincere, no? Non sto paventando complotti, sto dicendo semplicemente… È chiaro che quello che accade in questi casi è vedere che c’è un’eccessiva passione numerica e cercare poi di riequilibrarla, è sempre andata così…".