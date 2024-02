Che cosa è la mappa dei nei e perché è importante

Che cos'è la mappa dei nei e a cosa serve

La mappa dei nei è lo strumento di prevenzione dei tumori cutanei, che si può eseguire in qualsiasi momento. L'indagine prevede l'ispezione dell'intera superficie cutanea alla ricerca di neoformazioni neviche, tenendo monitorate nel tempo le eventuali macchie che mostrano caratteristiche atipiche. Viene eseguita dal dermatologo con l'ausilio di strumenti ottici di precisione, non invasivi, che analizzano non solo la struttura morfologica esterna delle lesioni ma anche le caratteristiche degli strati posti subito al di sotto del derma superficiale.