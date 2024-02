Bufera Geolier a Sanremo, i fan furiosi sui social: "Come ha fatto a perdere con il 60% dei voti?". La spiegazione

Una coda polemica ha chiuso la 74ª edizione del Festival di Sanremo. La vittoria di Angelina Mango arrivata in piena notte ha scatenato reazioni furiose dei fan di Geolier sui vari social. Il cantante napoletano ha chiuso al secondo posto con il 25,2% della percenutale dei voti aggregati contro il 40,3% della cantante lucana. Un numero che ha spiazzato i supporter di Geolier che già pregustavano il trionfo del loro beniamino. C'è un numero che ha scatenato la polemica, quello del televoto finale - che pesa sul computo totale per il 34% -: Geolier alla fine ha ottenuto il 60%, ovvero la percentuale più alta nella storia del Festival di Sanremo. Nessuno nelle edizioni precedenti era riuscito ad ottenere un numero così alto di consensi. Ultimo nel 2019 prese il 49%, tanto per capirsi. Il destino del giovane cantante partenopeo è stato segnato dai voti della Sala Stampa e delle Radio che hanno pesato in maniera determinante sul trionfo della Mango andando a riequilibrare e spostare poi dalla parte della cantante lucana i consensi plebiscitari del televoto. Le due giurie (stampa e Radio) hanno chiaramente e pesantemente preferito Angelina Mango a Geolier con un voto al di sopra del 50% con il secondo fermo ad una percentuale probabilmente sotto il 10%.