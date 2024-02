Sanremo 2024, tutti i premi assegnati: Angelina Mango fa tris

SANREMO - Angelina Mango assoluta protagonista del Festival di Sanremo. La giovane cantante con il brano “La noia” ha vinto il concorso e non solo. Si porta a casa anche due altri importanti riconoscimenti. Il primo: Premio della Critica dalla Sala Stampa Lucio Dalla (seconde classificate Fiorella Mannoia e Loredana Bertè con 18 voti rispetto ai 22 della figlia d'arte). Il secondo: Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato direttamente dall’Orchestra del Festival. Insomma, la canzone “La noia” ha conquistato tutti. A Loredana Bertè (brano in gara “Pazza”) è andato il Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fiorella Mannoia per “Mariposa”.