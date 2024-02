Chi condurrà Sanremo al posto di Amadeus? La risposta della Rai

Amadeus lo ha confermato anche oggi: non condurrà più il Festival di Sanremo. Non farà più il direttore artistico. Chi ci sarà al suo posto? I nomi sono tanti: si va dai "giovani" De Martino e Cattelan a uomini e donne più esperti come Paolo Bonolis, Antonella Clerici o Carlo Conti. In ogni caso l'attesa è altissima, anche perché il compito non sarà facile. In ogni caso, oggi l'ad di Rai, Roberto Sergio, ha risposto così: "Ne riparliamo tra 15-20 giorni. Adesso lasciamo decantare la cosa...". Amadeus ha aggiunto: "Sento che mi devo fermare, devo cercare altro, voglio fare altre cose e cercare altre sfide. L'ho detto già in estate, ma non mi credeva nessuno, neppure Fiorello".