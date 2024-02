Sanremo, cantante attacca la vittoria di Angelina Mango: lei rimane senza parole

SANREMO - Il Festival di Sanremo è spesso sinonimo di polemiche, soprattutto all’indomani del verdetto finale. La vittoria di Angelina Mango non trova tutti concordi, e il rapper Frankie hi-nrg contesta il verdetto finale. “Se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier - scrive il dj su X - spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”.