Domanda scomoda - e a tratti surreale - per Annalisa all'ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo. Una giornalista ha chiesto se sia vero quanto sostiene qualcuno (ovvero Paolo Meneguzzi) che abbia usato l'autotune durante la gara (si tratta del dispositivo elettronico che "corregge" il tono della voce degli artisti). La domanda fa calare un gelo siderale in sala e Nali ha tagliato corto: "Forse non è neanche il caso di rispondere".