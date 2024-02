Angelina Mango, l'appello sui social per il premio di Sanremo: "Aiutatemi"

La 74ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con il trionfo di Angelina Mango. La figlia del compianto Pino Mango ha battuto gli altri 29 cantanti in gara con la sua "La Noia", nonostante alcune polemiche sulla sua vittoria. Un'emozione e gioia incontenibile per la giovane cantante, che dopo il trionfo si è affidata ai social per un appello sul suo premio di Sanremo.