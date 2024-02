Bufera social su Mara Venier: "Vergognati!". Cosa è successo con Ghali e Dargen D’Amico

ROMA - Le polemiche al Festival non finiscono mai. E anche la conduttrice di Domenica In Mara Venier è finita nel vortice dei social per aver silenziato le idee dei cantanti che oltre a commentare la gara canora sono tornati sul momento politico a livello internazionale. Migliaia i tweet di utenti a sostegno delle parole di Ghali e Dargen D'Amico, che sono intervenuti in favore della causa palestinese e in difesa degli immigrati. Sono molti i commenti che accusano la Rai di censura nei confronti dei due cantanti e parlano di "pagina vergognosa del servizio pubblico". A far discutere è in particolare il momento in cui Dargen D'Amico interviene per parlare di immigrazione: "Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione - afferma l'artista - è più di quello che spendiamo per l'accoglienza". Venier lo interrompe, dicendo: "Però qui è una festa, si parla di musica". Poi in sottofondo si sente la conduttrice dire: "Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio parlare più, perchè non è questo il momento".