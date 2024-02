La ex di Tevez si scatena con i Ricchi e Poveri dopo Sanremo: fan in delirio

SANREMO - L’incredibile successo del Festival di Sanremo ha coinvolto anche tanti personaggi che vivono lontano dall’Italia. E’ il caso dell’attrice argentina Brenda Asnicar , ex compagna di Carlos Tevez che ha postato sul proprio profilo social un balletto scegliendo come sottofondo l’ultima canzone dei Ricchi e Poveri presentata durante l’esibizione sanremese. L’attrice argentina nel video balla al ritmo di musica , e sembra apprezzare l’ultimo pezzo dello storico gruppo ligure.

Chi è Brenda Asnicar

Brenda Asnicar è un'attrice e cantante argentina, nota per aver interpretato personaggi significativi all’interno di alcune telenovelas sudamericane. E’ diventata famosa recitando nel ruolo di Antonella Lamas Bernardi nello sceneggiato argentino “Il mondo di Patty”. Da quel momento la sua carriera è in ascesa, ha iniziato la carriera discografica e al tempo stesso ha posato per alcuni spot pubblicitari, è stata una dei testimonial di un noto brend statunitense di abbigliamento sportivo.