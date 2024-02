Chi è la fidanzata di Geolier: quel messaggio di Donnarumma durante Sanremo

Emanuele Palumbo, in arte Geolier è sicuramente il personaggio del momento. Il rapper, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo non senza polemiche, è l'idolo delle nuove generazioni e oltre all'appoggio di un'enorme schiera di fan può contare anche su quello della sua dolce metà Valeria .

Geolier, chi è la fidanzata Valeria

Valeria, che sui social è conosciuta con il nome di 'VD'A', è seguita da più di 300.000 follower e, secondo quanto riferito dal rapper in una recente intervista, è un'influencer di moda. Anche lei è di Napoli e i due hanno un rapporto strettissimo, tanto che quando sono lontani Geolier porta con se il suo profumo, l’Oud Santal di Royal Crown, per sentirla più vicina.

Geolier e l'amicizia con Donnarumma

La coppia è anche molto amica dell'ex portiere del Milan, oggi al Psg, Donnarumma e della fidanzata Alessia Elefante. Proprio il portiere durante il Festival di Sanremo ha più volte postato storie in cui ha mostrato tutto il suo supporto per Geolier. In particolare durante la serata delle cover, vinta dall'artista napoletano, l'estremo difensore ha pubblicato un video dell'esibizione accompaganto dalla frase: "La storia è stata scritta".