Geolier dopo Sanremo, sfogo di Vecchioni: "Quando pascolavano capre..."

Non c'è pace per Geolier: dopo la fine del Festival di Sanremo 2024, il cantante è al centro di una nuova polemica per via dell'invito dell'Università Federico II di Napoli. L'ateneo ha chiesto al rapper di Secondigliano di tenere una lezione agli studenti. Invito che è stato duramente criticato dall’economista Carlo Cottarelli: "Sarò retrogrado, ma proprio non capisco perché l’Università di Napoli abbia invitato Geolier a tenere una lezione nell’ateneo partenopeo. Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all’Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare "sono solo canzonette…". Parole che non sono piaciute a Roberto Vecchioni, che ha preso le difese di Geolier.