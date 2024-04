Amadeus saluta la Rai, chi condurrà Sanremo? Tutte le ipotesi

ROMA - Il divorzio tra Amadeus e la Rai era nell'aria da giorni ma l'ufficialità è arrivata oggi (15 aprile) dopo l'incontro con Giampaolo Rossi, in cui il conduttore ha comunicato al il direttore generale dell'azienda di viale Mazzini la sua intenzione di andarsene alla fine del contratto in scadenza ad agosto.

Amadeus lascia la Rai: chi può sostituirlo a Sanremo

Un addio che avrà come conseguenza il cambio alla guida del Festival di Sanremo (dopo cinque anni di direzione artistica del conduttore di 'Affari Tuoi') e sono diversi i nomi in lizza. Il favorito è Carlo Conti, già 'padrone di casa' all'Ariston tra 2015 e 2017, con i bookmaker che vedono un testa a testa tra lui e Paolo Bonolis. Tra gli outsider poi ci sono due possibili 'new entry' come Stefano Di Martino e Alessandro Cattelan, che non hanno mai condotto il Festival. Meno probabili, sempre secondo i bookmaker, le candidature femminili di Maria De Filippi e Milly Carlucci.