Caso John Travolta a Sanremo 2024: la Rai ha chiesto il risarcimento danni

Continua a far discutere l'ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo 2024. La Rai ha deciso di chiedere i danni e ha sospeso il pagamento per la prestazione dell'attore che, come è noto, nella sua apparizione all'Ariston ha esibito in maniera plateale le scarpe di cui è testimonial. Le calzature hanno 'brillato' sul palco, in particolare nel segmento in cui Travolta ha ballato con Amadeus.