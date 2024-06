Sanremo 2025, Carlo Conti chiama Vasco Rossi e svela le altre novità

Carlo Conti ha annunciato le prime novità del Festival di Sanremo 2025 a Tg1Mattina Estate su Rai1. "Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull’ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo", ha anticipato.

Vasco Rossi al Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti?

Carlo Conti vorrebbe portare Vasco Rossi al Festival di Sanremo 2025: "Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Vasco, pensaci: non lo voglio io, lo vuole l'Italia". Sugli ospiti ha dunque aggiunto: "Magari il festival vivrà di tanta forza musicale che non sarà necessario averli". A tal proposito ha smentito la presenza degli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: "Non ci saranno, sarebbe banale. Magari mi telefonano durante una serata".

Sanremo 2025 finirà prima e tornerà il Dopofestival

Il Sanremo di Carlo Conti non avrà la durata monstre di quelli di Amadeus: "Siccome non resisto, avendo una certa età non riesco ad arrivare troppo tardi, rimetto il Dopofestival. Finirò prima e poi ci sarà il Dopofestival. Ci saranno ovviamente meno canzoni in gara", ha spiegato il direttore artistico che ha iniziato ad ascoltare alcune canzoni per la kermesse.