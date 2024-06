Festival Sanremo 2025, le date ufficiali. L'annuncio che tutti aspettavano

Il Festival di Sanremo 2025 andrà in scena da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio 2025. Ancora non c'è l'ufficialità da parte della Rai, ma l'anticipazione è stata data dal sito Riviera24.it. Le date del Festival di Sanremo 2025 sarebbero uscite dal proprietario del teatro Ariston, Walter Vacchino, che ha annunciato la stagione del suo impianto per la stagione 2024-2025. Uno "spoiler" che sa ufficialità perché arriva dal numero uno del teatro Ariston, la storia sede della rassegna canora.