Sanremo 2025 potrebbe slittare a causa della Coppa Italia

La Coppa Italia fa slittare il Festival di Sanremo 2025?

A quanto pare tra campionato di Serie A e coppe estere non c'erano altre date disponibili per la Coppa Italia. E così ora la Rai starebbe valutando uno slittamento del Festival di Sanremo 2025. A farlo sapere TvBlog: "L'ipotesi sarebbe quella di spostare il Festival di Sanremo la settimana successiva, ovvero fra l'11 ed il 15 di febbraio. Per ora si tratta di ipotesi, ma se ne sta parlando". Un modo anche per proteggere il lavoro di Carlo Conti, che torna al timone dello show dopo cinque anni di successi di Amadeus.