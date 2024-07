Festival di Sanremo 2025 slitta per la Coppa Italia: arrivano nuove date

È quasi certo lo slittamento del Festival di Sanremo 2025 diretto e condotto da Amadeus. Come fa sapere l'Adnkronos, la Rai sarebbe orientata a far slittare l'evento dall'11 al 15 febbraio, vista la concomitanza della programmazione della kermesse musicale con i quarti di finale della Coppa Italia, trasmessi da Mediaset. Anche se la decisione non è chiusa definitivamente, le nuove date sembrano certe al 90%.