Geolier su Angelina Mango a Sanremo: "Ho vinto 60 mila euro grazie a lei"

Geolier ha vinto 60mila euro grazie alla vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 . A rivelare il curioso aneddoto è stato proprio il rapper napoletano nel suo libro appena uscito, dal titolo Per sempre, in cui racconta i suoi esordi nel mondo della musica fino al grande successo raggiunto. "Mi immaginavo già come sarebbe andata a finire. Tanto che mi ero giocato i soldi su Angelina Mango ncopp’ ‘a Eurobet. E ho vinto 60.000 euro“, ha rivelato il cantante di Secondigliano.

Geolier e il tifo per Angelina Mango a Sanremo 2024

Già subito dopo la fine di Sanremo 2024 Geolier aveva ammesso: "Angelina doveva proprio vincere, era spettacolare quello che ha fatto e lo dico sinceramente. Io ho anche votato per lei! Poi gli altri quattro voti li ho messi per me per sicurezza". E sulla contestata vittoria durante la serata delle Cover ha detto: "Mi hanno fatto sentire in colpa che ho vinto. Come se avessi rubato il premio e dovessi ridarlo indietro. Era meglio non vincere ve lo giuro".