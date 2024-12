Sanremo, la Rai rischia di perdere il Festival. Pippo Baudo: "Danni per milioni di euro"

La Rai rischia di perdere il Festival di Sanremo. A stabilirlo l'ultima sentenza del Tar della Liguria: "È illegittimo l'affidamento diretto alla Rai, da parte del Comune di Sanremo, dell'organizzazione del Festival: fatta salva la prossima edizione, dal 2026 si dovrà procedere con una gara aperta agli operatori del settore". Una sentenza che potrebbe cambiare la storia dell'evento tv per eccellenza. Dal canto suo la Rai sta valutando il ricorso, ma intanto ha provato a gettare acqua sul fuoco: "I giudici amministrativi - ha fatto sapere Viale Mazzini - hanno confermato l'efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l'edizione 2025, nonché la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l'organizzazione del Festival. Nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi".

Il commento di Pippo Baudo

Non è tardata ad arrivare la reazione di Pippo Baudo, che detiene il record di conduzioni del Festival di Sanremo, dopo averlo presentato per ben 13 volte. "Per la Rai non avere più Sanremo sarebbe una perdita enorme, gigantesca, sotto tutti i punti di vista. Milioni e milioni di pubblicità persi e un danno di immagine. Sarebbe un disastro. È l'ultimo evento, molto triste essere arrivati a questo punto", ha dichiarato a La Repubblica l'88enne che, da qualche tempo, non appare più sotto i riflettori.