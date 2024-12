Maria Tomba a Sanremo: le lacrime in ricordo del padre

Maria Tomba è tra le quattro Nuove Proposte che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025 . Durante la trasmissione Sarà Sanremo, la 22enne (che canta in pantofole e pigiama) ha vinto la sfida contro Etra, guadagnando di diritto l’accesso al palco dell’Ariston. "Cinque anni fa, davanti all’Ariston, avevo promesso a mio papà che un giorno ce l’avrei fatta", la sua dichiarazione a caldo, rotta dalla commozione. Ha poi ribadito: "Ed eccoci qui. I sogni si realizzano, però bisogna anche lavorare per far sì che si realizzino, e soprattutto essere perseveranti e crederci. Sanremo, arrivo: sono carica come una molla".

Come è morto il padre di Maria Tomba

Il padre di Maria Tomba, veronese di San Bonifacio, è morto quando la cantante aveva 19 anni, stroncato da un male incurabile dopo una lunghissima agonia. "Non è cresciuta come gli altri ragazzi, a volte compleanni, cresime e altri eventi non potevano essere vissuti come invece avrebbero dovuto, mio marito si è ammalato quando Maria era piccola, lei ha vissuto tutta la malattia che è durata per 15 anni fino a quando è morto", ha raccontato la madre in un'intervista.

Perché Maria Tomba canta in pigiama

Prima di prendere parte a Sanremo, Maria Tomba ha partecipato a X Factor. E si è sempre esibita in pigiama e pantofole. Il motivo di questa scelta? A quanto pare stilistica e anticonvenzionale, un modo per farsi notare oltre la voce.