Fedez potrebbe ritirarsi da Sanremo 2025, cosa sta succedendo dietro le quinte

Fedez pronto a ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025. Pare che gli ultimi gossip sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, le accuse di tradimento e la presunta storia parallela con Angelica Montini , stiano spingendo Federico Lucia a valutare tale opzione. Il rapper dovrebbe cantare solo alla prima serata, quella dell'11 febbraio, giusto per presentare la sua canzone ( Battito ) per poi abbandonare la kermesse musicale. Della vicenda ne aveva già parlato qualche giorno fa Rossella Erra a La volta buona, il programma tv di Caterina Balivo: "Qualcuno dice che potrebbe fare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta. Un ritiro in corsa, potrebbe non continuare", aveva spifferato l'opinionista tv. Indiscrezione rilanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia: "Mi hanno detto un ritiro in corso, quindi Fedez potrebbe ritirarsi da Sanremo . Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire, però alcune sono molto facili, intuibili, metti caso dovesse essere ultimo, metti caso dovesse essere accolto da fischi, metti caso i giornalisti durante le conferenze stampa non si concentrano sulla musica, ma si concentrano su ciò che lui ha dato in pasto a noi giornalisti, perché lui è la fonte primaria di tutto quello che è successo. Credo che non è da escludere l’ipotesi che si possa ritirare la Sanremo".

Stando agli ultimi gossip, quindi, Fedez potrebbe cantare solo alla prima serata del Festival di Sanremo 2025. Salterebbe quindi la serata della cover, dove la scelta di duettare con Marco Masini sulle note di Bella stronza aveva già creato parecchio scalpore nelle scorse settimane. Inizialmente qualcuno aveva visto un riferimento all'ex moglie Chiara Ferragni ma ora sono in molti a scommettere che in realtà sia una dedica per Angelica Montini, la presunta amante di Federico, la donna alla quale avrebbe telefonato pochi minuti prima di andare all'altare con l'influencer. Intanto, sempre a seguito della tempesta degli ultimi giorni, Fedez è il concorrente che più ha fatto progressi nelle valutazioni dei bookmaker. Nel giro di una settimana la sua quota è passata da 31 a 9, un balzo che lo colloca all’improvviso tra i favoriti insieme a Giorgia ed Olly.

Intercettata dal programma Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, Chiara Ferragni è tornata a commentare le recenti notizie sulla sua relazione finita con Fedez. L'imprenditrice digitale ha ribadito di non essere coinvolta nella diffusione di certe confidenze per distogliere l'attenzione dai suoi problemi giudiziari. "Purtroppo da parte mia non è organizzato niente. È vero che tante parti della mia vita non hanno avuto tanta privacy per nostra scelta…", ha detto. "Con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c’entro niente naturalmente e volevo starne fuori il più possibile, però ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro", ha aggiunto facendo riferimento al suo post di qualche giorno fa. "Quello che ho fatto nell’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai. Però in alcune cose è stato sbagliato, perché è giusto difendermi e fare uscire quella che è la verità", ha proseguito. E ancora: "Ho cercato a modo mio di proteggere la famiglia. Poi ognuno fa quello che può, non c’è un modo giusto o sbagliato di farlo, però spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare su questi argomenti perché quello che dovevo dire l’ho detto e per me è finita qui".