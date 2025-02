Delirio a Sanremo: Jovanotti arriva all'Ariston e il pubblico lo accoglie così

- Bagno di folla per Jovanotti, appena arrivato all'Ariston per le prove del suo intervento nella serata di apertura del festival di Sanremo, martedì 11 febbraio. Sorridente, con un berretto arancione, Lorenzo ha stretto le mani ai fan e ai curiosi, assiepati sulle transenne che delimitano l'area tra l'hotel Globo e uno degli ingressi del teatro. L'artista è impegnato in questo momento nelle prove con l'orchestra della sua performance che si annuncia spettacolare.