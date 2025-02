Chi vincerà Sanremo 2025 secondo l'intelligenza artificiale

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2025? Per i bookmaker i grandi favoriti sono Olly e Giorgia (che ha trionfato nel 1995 con Come saprei) ma negli ultimi giorni ha ripreso quota anche Fedez , complice il gossip che lo vede protagonista con l'ex moglie Chiara Ferragni. Dall'iniziale 31, la quota del rapper di Rozzano è ora balzata a 9. Giorgia è quotata a 4, tallonata da Olly, proposto a 4,25. Chiude il podio virtuale Achille Lauro , offerto a 7 su William Hill, seguito da Irama visto a 8. Più lontani in doppia cifra, Elodie a 10, seguita da Simone Cristicchi a 11 e Rocco Hunt vincente a 15 volte la posta. Ma secondo l'intelligenza artificiale non sarà né Giorgia né Olly a trionfare all'Ariston e neppure Federico Lucia bensì un cantuatore che ha già vinto in passato la kermesse musicale.

Il vincitore di Sanremo 2025 per l'intelligenza artificiale

Secondo l'intelligenza artificiale, il Festival di Sanremo 2025 sarà vinto da Simone Cristicchi con la canzone Quando sarai piccola. Un brano dedicato alla madre e definito molto toccante dai giornalisti che ha già vinto un primo riconoscimento: il Premio Lunezia per Sanremo 2025 per l'alto valore emozionale del testo. Il cantautore romano aveva trionfato a Sanremo nel 2007 con Ti regalerò una rosa, in cui affrontava il delicato tema della salute mentale. La canzone di Sanremo 2025 è una lettera intima alla madre. "Sette anni fa mia mamma ha avuto un grave problema di salute e il brano è una lettera che le scrivo raccontando quello che le sta accadendo – ha spiegato Cristicchi a Tv Sorrisi e Canzoni – Quando i nostri genitori invecchiano ritornano un po’ bambini, con tutta la tenerezza e anche l’importanza che sentiamo nel vederli cambiare. Il tema è universale e sento una grande responsabilità. Per me l’artista non solo deve intrattenere il pubblico, ma deve essere anche un portatore di riflessioni, il narratore di una società".