Carlo Conti non ci sta, siparietto in conferenza a Sanremo su Inter-Fiorentina: "La palla era uscita..."

SANREMO - Carlo Conti deve ancora iniziare la conferenza di Sanremo ma ieri sera, tra una prova e l'altra, ha visto Inter-Fiorentina. E per questo quando gli viene detto che è un po' triste per il risultato di ieri sera (Conti è un notissimo tifoso della Fiorentina) lui ribatte a tono: "No no perché la palla era uscita". Evidentemente anche lui è rimasto colpito dall'errore dell'assistente che ha generato l'angolo che ha portato al vantaggio nerazzurro.