Sanremo, Panariello e Pieraccioni preoccupati per Conti: "Guardate cosa mi hanno mandato..."

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non saranno a Sanremo 2025, come annunciato dallo stesso conduttore Carlo Conti che ha rivelato anche la loro delusione. "Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non verranno, sarebbe stato un po' banale no? Se lo aspettavano tutti, si sono offesi, cercheremo di recuperare il prossimo anno" - così il conduttore toscano a "Che tempo che fa". Tuttavia, i due attori fiorentini non hanno potuto resistere dal rendersi protagonisti di un siparietto tutto da ridere coinvolgendo proprio il direttore artistico di Sanremo:"...Pensa a noi!".