Tamberi sbarca a Sanremo, le domande dei tifosi sul ritiro. Conti non conferma la presenza all'Ariston

INVIATA A SANREMO - Impossibile fare anche solo un metro senza essere fermato per foto, video o autografi. C'è chi gli chiede di salutare i nipoti, chi gli dice che è più bello dal vivo che in tv e c'è chi, invece, va dritto al punto: "Ma continui o davvero ti ritiri?". Gianmarco Tamberi sorride a tutti, è gentilissimo e disponibile. Ma non parla. Lo farà domani in una conferenza fissata da giorni a Sanremo con uno sponsor e chiarirà le sue intenzioni: continuare o ritirarsi? La sensazione è che Gimbo andrà avanti, ma certezze non ce ne sono. Non ce ne sono neppure in merito alla sua presenza stasera all'Ariston. Carlo Conti non lo cita tra gli ospiti e poi, a precisa domanda, dice: "Non ne so niente". La sensazione è che fosse sincero, ma non si può escludere l'effetto sorpresa. Tanto che Cattelan interviene e scherza: "Magari fa un salto".