Anas premiata per la sicurezza stradale a Sanremo: i dettagli

Importanti riconoscimenti al Festival di Sanremo per Anas, premiata per la sicurezza stradale. Questi i premi: allo spot “Quando sei alla guida tutto può aspettare” il riconoscimento “Miglior spot sociale per i giovani” e l’Eco Move Prize-Sezione Mobilità assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Poi Premio Festival Art.21 l’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi per il programma televisivo “Italia on the Road”. Domani, 12 febbraio, Casa Sanremo riserverà uno spazio interamente dedicato ad Anas per celebrare ancora una volta lo spot “Quando sei alla guida tutto può aspettare” con il riconoscimento “Miglior spot sociale per i giovani”. Realizzato nel 2024 in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, lo spot Anas ha già ricevuto numerosi consensi ed è stato protagonista al Giffoni Film Festival con il premio “Miglior spot sociale”. Giovedì 13 sarà la volta del riconoscimento “Festival Art. 21 l’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi per il branded content “Italia on the Road”, il programma tv in sei puntate di Raiplay, condotto da Metis Di Meo e realizzato in collaborazione con la Rai e Aci, già vincitore del Premio MOIGE “Un anno di zapping e di streaming”. La partecipazione di Anas al Festival di Sanremo vuole divulgare ancora di più la cultura della sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada. Un dovere etico e sociale, un patrimonio da diffondere e condividere senza sosta.