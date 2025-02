Tutti in fila per Sanremo. Anche una campionessa come Carolina Kostner. L'ex azzurra, che come annunciato da Carlo Conti domani sarà sul palco dell'Ariston per parlare di Milano-Cortina, era in coda in abito elegante sotto la pioggia per accedere al teatro Ariston. Qualcuno l'ha riconosciuta, qualcun altro invece ha semplicemente sottolineato come fosse complicato per lei camminare con i tacchi vista la pioggia e il terreno scivoloso.

