Quanto costano i biglietti per Sanremo 2025 e cosa fanno Vip e figuranti

La 75esima edizione del Festival di Sanremo ha ufficialmente preso il via. Ma quanto costa assistere alla kermesse musicale dal vivo? Quanto costa un biglietto per il Teatro Ariston, che ha una capienza di quasi duemila persone? Stando alle ultime indiscrezioni, il prezzo dei biglietti per assistere alle cinque serate di Sanremo 2025 ha registrato un’impennata del +19% rispetto alle cifre viste nel 2024, quando l'evento era ancora guidato da Amadeus. Per le prime quattro serate, da martedì 11 a venerdì 14 febbraio, il costo è di 110 euro per un posto in galleria e di 200 euro per uno in platea. La finalissima di sabato 15 febbraio arriva invece fino a 360 euro per la galleria e ben 730 euro per la platea. Come acquistare i biglietti per Sanremo 2025? Per poter comprare i biglietti della kermesse, bisognava iscriversi al sito ufficiale del Festival tra il 19 dicembre 2024 ed il 6 gennaio 2025. Ad un software informatico, è stato affidato il compito di sorteggiare gli utenti che avrebbero potuto procedere all’acquisto, con un massimo di 2 biglietti a persona, dal 13 al 27 gennaio 2025.