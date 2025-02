Antonella Clerici e la risposta sul portafortuna: “L’ho messo nelle mutande”. Ariston gelato

Antonella Clerici a Sanremo 2025: "Non devo dimostrare più nulla"

Antonella Clerici sempre ironica e autoironica. Del resto l'aveva detto che a Sanremo 2025 lei , Carlo Conti e Gerry Scotti non avevano più nulla da dimostrare dopo così tanti anni di carriera. La Clerici è la donna che ha condotto più volte il Festival (ben quattro volte): "L'idea è quella di celebrare l'amicizia, divertirci, stare insieme, anche perché ci sono tutti i cantanti da presentare", ha detto alla vigilia dell'evento. E poi: "Sono sempre stata felice a Sanremo. Ogni Festival ha rappresentato una svolta nella mia vita. Nel 2005 è stata la grande spinta per la mia carriera: sono stata scelta da Paolo per il successo della Prova del Cuoco, ero la ragazza di provincia sul palco più importante. Ricordo il mio stupore, anche in sala stampa: non sapevo neanche come muovermi. Nel 2010 ho fatto il Festival da sola: nessuno ci credeva, nessuno ha voluto farlo con me, e invece è stata una bella edizione di successo, con super ospiti come Rania di Giordania, Jennifer Lopez, Dita von Teese. Ho provato l'emozione di essere una donna sola al comando: eccomi, ce l'ho fatta. L'anno dopo ho passato il testimone a Morandi aprendo il festival con la piccola Maelle sul palco. Poi, nel 2020, un nuovo inizio: ero stata estromessa dalla Rai, Amadeus mi ha voluto e Coletta (allora direttore di Rai1, ndr) ha detto che non potevo restare ai margini: di lì è ripartita la mia carriera, con il programma del mezzogiorno e The Voice".