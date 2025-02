Tamberi, arriva l'annuncio con Jovanotti a Sanremo: "Ho paura ma continuo fino a Los Angeles"

INVIATA A SANREMO - Gianmarco Tamberi non si ritira. Rilancia e continua. Il campione olimpico di Tokyo lo ha annunciato in diretta a Sanremo dove è stato protagonista di una gag con Jovanotti che ha parlato di "alzare l'asticella" e allora non poteva che chiamare Tamberi. "Un eroe", lo ha definito Lorenzo che poi ha chiamato Tamberi sulle note di Momenti di gloria. I due hanno letto un testo sul corpo umano, bellissimo: "Il mio corpo mi dice di scappare o abbracciare", ha chiosato Gimbo prima di abbracciare Jovanotti. E prima di dire quello che voleva dire da tempo.