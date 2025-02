Willie Peyote e il dettaglio delle scarpe che non è sfuggito ai social: la reazione del Torino è ironica

Sanremo 2025 si tinge di granata grazie a Willie Peyote, tornato in gara con la sua nuova Grazie ma no grazie a tre anni dalla prima partecipazione. L'artista ha catturato l'attenzione per un dettaglio di stile che mostra chiaramente la sua fede calcistica. Elegantissimo nel suo abito scuro, Willie ha sfoggiato un paio di mocassini su cui spiccava un toro ricamato, un omaggio glamour alla sua squadra del cuore. Un tocco di stile che i tifosi del Toro hanno subito apprezzato, ovviamente. Tanti i messaggi di sostegno e apprezzamento per Willie, il cui vero nome è Guglielmo Bruno. E anche la società torinese si è complimentata per la scelta: "Direi che sappiamo per chi tifare a Sanremo 2025", ha scritto il club in un post sui social.

Willie Peyote grande tifoso del Torino

Willie Peyote è nato a Torino ed è appassionato di calcio fin da bambino. Ha tentato anche di diventare un calciatore ma poi ha preferito dedicarsi alla musica. La passione per il Toro è però rimasta, tanto che non si perde neppure una partita in casa. Rigorosamente in curva, da ben 25 anni, "gli inviti in tribuna li rifiuto sempre. Ora non canto più perché ho bisogno della voce per cantare, ma mi ricordo una trasferta a Sassuolo nella quale ho perso la voce per una settimana dopo un pallonetto di Gasbarroni".