La frase di Bianca Balti: “Qui per celebrare la vita”. La reazione della sala stampa di Sanremo

Bianca Balti è arrivata a Sanremo . La top model condurrà la seconda serata del Festival insieme a Carlo Conti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica . Nonostante la sua battaglia contro la malattia , la Balti ha deciso di non fermarsi e durante la conferenza stampa ha messo a tacere chi ha iniziato a fare troppe domande sul suo delicato stato di salute. "Ho detto a Conti che non vengo a fare la malata di cancro . Grazie ai suoi occhi sento che valgo. Sono una professionista e sono qui in qualità di top model, a indossare tutti i miei vestiti competendo con Cristiano Malgioglio. Non perché non voglia raccontare il dolore, è ovunque nel mondo, ma stasera voglio che la mia presenza sia una celebrazione della vita" , ha detto Bianca ricevendo un lungo applauso dai presenti. "Della mia malattia parleremo in altre occasioni", ha puntualizzato la 40enne, che lo scorso settembre ha scoperto di avere un tumore alle ovaie.

Bianca Balti al Festival di Sanremo 2025

In conferenza stampa Bianca Balti ha poi fatto chiarezza su alcune precedenti dichiarazioni, quando ha rivelato che dopo la scoperta del cancro alcuni brand noti l'avrebbero allontanata. "Vorrei dire che avevo fatto un post che voleva essere positivo. Quando mi sono ammalata alcuni brand non mi hanno più chiamato probabilmente per non disturbarmi, non era quindi una critica. E poi oggi sono qui, e questa è una prova che mi vogliono ancora a lavorare, non c'è nessun messaggio negativo se non quello che sono ancora qua", ha precisato. Poi ha fatto sapere che sua madre, grande fan di Sanremo, quest'anno non è presente nella città dei fiori: "Ieri sera ho guardato Sanremo e mi è piaciuto moltissimo, mi sono addormentata prima delle ultime due canzoni, ammetto, ma vado sempre a dormire presto, alle 9".