Rose Villain 'si na pret', il gesto della cantante dopo Sanremo 2025 e la maglietta virale

Il fuorionda che ha visto protagonista Rose Villain al Festival di Sanremo 2025 è diventato ben presto virale. E forse in futuro anche un ottimo spunto per un'operazione di marketing. Prima della sua esibizione qualcuno ha urlato alla cantante 'si na pret', complimento dialettale che significa 'sei bellissima'. Apprezzamento che non ha infastidito Rose, anzi. La Villain, il cui vero nome è Rosa Luini, ha replicato con un mezzo sorriso. Quando è tornata a casa ha condiviso il video con tanto di pietre come emoji. E ora si è fatta stampare una maglietta con la scritta 'pret'. Una mossa decisamente simpatica che è piaciuta molto agli utenti. "Non vedo nessun errore", ha scritto un follower su Instagram. "La nostra pret preferita", ha aggiunto qualcun altro. E c'è poi chi ha chiesto dove poter acquistare la stessa t-shirt che, chissà, magari a breve finirà in commercio.