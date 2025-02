Pagelle Sanremo seconda serata: la caduta social di Fedez da 8, 10 al baby fenomeno con orecchio assoluto

INVIATA A SANREMO - Seconda serata del Festival di Sanremo aperta dall'Ariston che canta a Carlo Conti "Sei bellissimo" e poi da Cattelan con una giacca modello copertina di Natale (il brand che lo veste perdonerà). Voto? Senza voto. Voto altissimo, invece, al messaggio lanciato dal palco dell'Ariston contro la violenza sulle donne: "Se io non voglio tu non puoi" si legge. Non è mai scontato, soprattutto se arriva dal palco più famoso d'Italia.

Fedez e la caduta social: 8

Sono giorni davvero complicati per lui (anche per sua responsabilità), ma visto che questo è il Festival delle cadute, il video di lui che prova la canzone sul tapis roulant scivolando è buono. Ne ha fatti di migliori, ma questo vale. Come la sua canzone.

Tamberi: 7.5

Il voto più che a lui è a chi lo aiuta nella comunicazione: l'attesa, l'annuncio sul palco dell'Ariston, la conferenza (brandizzata) il giorno dopo: nell'era social in cui conta essere ma anche tanto apparire così si va. Mezzo voto in più a Gimbo per come si è raccontato senza filtri.