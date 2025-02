Elodie e un nuovo caso Rose Villain. L’urlo dalla platea: “Sei…”

SANREMO - Ieri sera Rose Villain, questa sera Elodie: l’ingresso in scena della cantanti in gara è spesso seguito da qualche commento espresso ad alta voce dagli spettatori del teatro Ariston. Nella prima serata Rose Villain era stata accolta dal grido di un suo fan in dialetto napletano: “Si ‘na pret”. Questa sera, all’ingresso di una sontuosa Elodie ha fatto seguito un altro commento, tanto semplice, quanto efficace: “Sei bona”. La cantante non ha battuto ciglio, e ha iniziato la propria prestazione canora senza dar peso a quanto sentito in platea.