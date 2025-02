Morgan distrugge Sanremo: "Fa schifo. L'unica cosa buona è una mia idea..."

Morgan è sempre molto diretto e sincero quando si parla di critica musicale e quella su Sanremo2025 non è da meno. Dopo aver visto lo show della prima e della seconda serata, il cantante ha detto la sua distruggendo il Festival tramite un messaggio sulle proprie stories su Instagram: "Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell'altra, musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen". Dunque, non si è risparmiato Morgan nel critcare la qualità musicale di quest'anno all'Ariston e poi ha chiuso segnalando, secondo la sua opinione, l'unica cosa buona.