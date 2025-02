Edoardo Bennato canta poco, Jerry Calà esplode sui social

Tutto fa polemica a Sanremo. Ma proprio tutto. Succede che Edoardo Bennato apra la terza serata del Festival con la sua "Sono solo canzonette" e arrivano applausi a scena aperta. Qualcuno però non gradisce. Non certo la performance di Bennato, quanto il fatto che il cantautore abbia fatto solo una canzone del suo repertorio. E lo dice apertamente. Chi è?

Jerry Calà, le parole di protesta su X durante Sanremo

Jerry Calà, attore e cantante, non ci sta e su X scrive: "Poco onore con solo un pezzo per Edoardo Bennato che ha fatto con canzoni bellissime la storia del rock italiano". A chi gli fa presente che Bennato potrebbe tornare dopo Calà replica netto: "Dalla scaletta non mi risulta".