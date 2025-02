Fiorentina, Palladino si emoziona in conferenza pensando alla mamma: "A Sanremo mi piace Cristicchi"

Sanremo da sempre parla un po' a tutti gli italiani: da chi si vuole divertire con i The Kolors e Serena Brancale a chi vuole emozionarsi con Simone Cristicchi , come Raffaele Palladino. L'allenatore della Fiorentina in conferenza stampa ha confessato di seguire attentamente la kermesse in Liguria, con un occhio di riguardo per il cantautore romano e la sua canzone dedicata alla mamma. Cristicchi con "Quando sarai piccola", una delle canzoni più votate fin dalla prima serata , ha voluto raccontare la malattia della madre e il passare inesorabile del tempo che scambia i ruoli tra genitori e figli.

Palladino in conferenza: "Sanremo? La mia canzone preferita è quella di Cristicchi"

Queste le parole in conferenza stampa di Palladino in vista della sfida casalinga di domenica: "Ho studiato tanto il Como in questi giorni, ma ho visto anche Sanremo. La mia canzone preferita è quella di Cristicchi, che è dedicata alla mamma". Un ricordo speciale per l'allenatore che ha perso sua madre Rosa lo scorso dicembre. Un tema, quelo della mamma, che è tornato spesso durante questa edizione di Sanremo. Non solo con la canzone di Cristicchi ma anche per le lacrime di Carlo Conti in conferenza stampa ricordando sua madre, scomparsa nel 2022.