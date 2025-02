Tony Effe non si ritira da Sanremo: cosa è successo in prova con Noemi 

Tony Effe non lascia Sanremo. Il cantante stava meditando di abbandonare il palco del Festival a causa della bufera scoppiata attorno a una collana. Era arrabbiatissimo. L'ha anche detto in diretta radio senza mezzi termini. Pensava di mollare. Invece no. Tony Effe ha annullato la conferenza in programma alle ore 16.30 perché allo stesso orario ha provato la canzone insieme a Noemi.