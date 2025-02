Damiano David e la sorpresa della fidanzata Dove Cameron a Sanremo: c'entra la Roma

Damiano David, regalo speciale per la sua Dove Cameron

Sui social Dove Cameron ha pubblicato alcune foto sul suo account da 47 milioni di follower. Tra queste c'è un regalo particolare di Damiano, ovvero un mazzo di fiori gialli e rossi. Voluto o no, impossibile non notare il collegamento con la Roma, squadra di cui il cantante è tifoso sfegatato. L'attrice ha poi scritto una dolce dedica per il fidanzato e la sua esibizione all'Ariston: "Non sono mai stata così orgogliosa in tutta la mia vita. Ho pianto una quantità di lacrime inappropriata. Non ho fatto foto dell'esibizione perché non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso, sei la mia stella polare. Ti amo. Buon 2° San Valentino".