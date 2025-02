Elodie e Achille Lauro, sale l’attesa per il duetto: tutto quello che sappiamo. La prova all’Ariston è super sexy

Achille Lauro in grandissima forma, Elodie straordinaria. C’è grande attesa per la serata dei duetti di questa sera e una delle cover più attese è quella proprio di Achille Lauro ed Elodie. I due si esibiscono intorno alle 17 e il cantante romano è in vena: scherza con i giornalisti, chiede se si stiano divertendo, intona “Ancora” nell’attesa e dice: “Quasi quasi cambiamo”.