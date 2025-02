Tony Effe tuona sul caso collana a Sanremo: "La legge deve essere uguale per tutti..."

SANREMO - A Sanremo continua a far discutere il caso della collana tolta a Tony Effe prima che l'artista salisse sul palco nella terza serata del Festival. Dopo aver paventato un suo ritiro dalla kermesse musicale , il cantante alla fine ha deciso di proseguire la gara e nel pomeriggio di oggi (14 febbraio) ha provato la canzone 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano insieme a Noemi , che lo accompagnera sul palco stasera nella puntata riservata ai duetti . Ma nel frattempo ha voluto ribadire la sua posizione: "Sulla collana mi sono spiegato male. Me la sono presa perché ero un po' giù di mio e perché ad altri artisti prima di me non è stata tolta. La legge deve essere uguale per tutti".

Sanremo, Tony Effe tuona in conferenza stampa sul caso collana

Un vero e proprio sfogo per Tony Effe in conferenza stampa a Casa Sanremo: "Altri artisti - ha raccontato - erano saliti con gioielli riconoscibili, quello mi ha fatto arrabbiare. Anche perché magari uno arriva un'ora prima e mi dice che va tutto bene, poi prima di salire sul palco mi dicono di no. Quindi mi sono chiesto: 'Perché a me la levano e a un altro artista no?'". E sulla precisazione della Rai ha commentato così: "So che hanno detto che era per il brand che può essere magari riconoscibile. Ma ripeto: ero giù di mio perché il primo giorno non avevo fatto benissimo. Ieri ero molto concentrato quando sono arrivati e me l'hanno fatta togliere. Se non me la fossi levata magari mi avrebbero tagliato i primi piani". Sul suo sfogo dopo la serata precisa: "Ho detto una cosa e sembra che me ne voglia andare. A volte scherzo, non ero incazzato, ero un po' 'stranito'. Tanto me la leveranno anche oggi" però, ha aggiunto scherzando, "l'orologio me lo sono nascosto".

Il botta e risposta tra Tony Effe e Carlo Conti

Il rapper ha condiviso sui suoi profili social ufficiali un messaggio diretto a Carlo Conti in merito a quello che tutti ormai hanno ribattezzato il collana-gate: "Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare, Carlo Conti". Il conduttore ha voluto rispondere al messaggio di Tony Effe durante il programma "La vita in diretta" di Alberto Matano: "È una serie di controlli che vengono fatti dall'azienda, io ero in onda", ha replicato Conti.